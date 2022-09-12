İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ASALET, BALKAN, TİRYAKİ HASAN PAŞA, YILDIRAN sk bölgelerinde 12/09/2022 12:00:00 - 12/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 12/09/2022 11:00:00 - 12/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KEKLİK, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 12/09/2022 15:45:00 - 12/09/2022 18:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.