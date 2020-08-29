Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi Harman Sokak'ta silah sesleri duyan semt sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Silah sesi gelen eve giren ekipler, Necati Yılmaz (51) ile Türkmenistan asıllı Arzugül Komekova'nın (35) cesetleriyle karşılaştı.

AA'nın aktardığı habere göre; polis, Yılmaz'ın, birlikte yaşadığı Komekova'yı öldürmesinin ardından kendi yaşamına da son verdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.