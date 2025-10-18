İstanbul'da bir kişinin tramvay yolundaki çocuğu olası kazadan kurtarması kamerada

İstanbul'da bir kişinin tramvay yolundaki çocuğu çekerek olası bir kazadan kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde bazı çocukların tramvay yolunda birbirleriyle şakalaştığı, bu sırada bir tramvayın çocuklara doğru seyir halinde olduğu görülüyor.

Tramvayı fark etmeyen bir çocuğu, kaldırımda duran bir vatandaşın son anda çekerek olası bir kazadan kurtarması da görüntülerde yer aldı.