İstanbul'da bir kişinin tramvay yolundaki çocuğu olası kazadan kurtarması kamerada
İstanbul'da tramvay yolunda yaşanan tehlike anında cesurca harekete geçen vatandaş, bir çocuğu saniyeler içinde çekip güvenli alana alarak olası faciayı önledi. Şehrin kalabalığı içinde sergilenen bu insanlık örneği, bir anlık cesaretin hayat kurtardığını bir kez daha gösterdi
Giriş: 18.10.2025 - 22:04 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:15
İstanbul'da bir kişinin tramvay yolundaki çocuğu çekerek olası bir kazadan kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde bazı çocukların tramvay yolunda birbirleriyle şakalaştığı, bu sırada bir tramvayın çocuklara doğru seyir halinde olduğu görülüyor.
Tramvayı fark etmeyen bir çocuğu, kaldırımda duran bir vatandaşın son anda çekerek olası bir kazadan kurtarması da görüntülerde yer aldı.
