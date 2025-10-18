Habertürk
        İstanbul'da bir kişinin tramvay yolundaki çocuğu olası kazadan kurtarması kamerada

        İstanbul'da bir kişinin tramvay yolundaki çocuğu olası kazadan kurtarması kamerada

        İstanbul'da tramvay yolunda yaşanan tehlike anında cesurca harekete geçen vatandaş, bir çocuğu saniyeler içinde çekip güvenli alana alarak olası faciayı önledi. Şehrin kalabalığı içinde sergilenen bu insanlık örneği, bir anlık cesaretin hayat kurtardığını bir kez daha gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 22:04 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:15
        Hayat kurtaran hareket
        İstanbul'da bir kişinin tramvay yolundaki çocuğu çekerek olası bir kazadan kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde bazı çocukların tramvay yolunda birbirleriyle şakalaştığı, bu sırada bir tramvayın çocuklara doğru seyir halinde olduğu görülüyor.

        Tramvayı fark etmeyen bir çocuğu, kaldırımda duran bir vatandaşın son anda çekerek olası bir kazadan kurtarması da görüntülerde yer aldı.

        #istanbul travmay
        #haberler
