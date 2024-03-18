İstanbul'da beyzbol sopalı "yol verme" kavgası
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. Minibüs şoförünün otomobil sürücüsüne sopayla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da sık sık rastlanan yol verme tartışmasında bu seferki adres Gaziosmanpaşa oldu.
Gaziosmanpaşa Meydan'da dün akşam saatlerinde bir minibüs şoförüyle ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı.
Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.