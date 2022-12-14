İstanbul'da bebekli ailenin önünde silahlı saldırı!

Sultangazi'de bir şüpheli tartıştığı kişiyi, kaldırımda çocuğu ile bekleyen ailenin gözü önünde silahla vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler telaşla kaçtı.

DHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa'da ise 2 kişi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan arkadaşını sokak ortasında darp etti. Yaşanan her iki olay da güvenlik kameralarına yansıdı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İlçede 10 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, daha önce aralarında husumet bulunan 2 kişi, cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında taraflardan biri, yanında bulundurduğu silahı çıkardı. Husumetlisi ise, koşarak kaçmaya başladı.