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        İstanbul'da bayram trafiği başladı

        İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu. Mesai saatinin bitmesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, memleketlerine ya da şehir dışına gitmek isteyen vatandaşların yola çıktığı kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:33 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:33
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        İstanbul'da bayram trafiği başladı
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        Yağışın da etkisini gösterdiği kentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolunun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

        TRAFİK DURUMUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        Avrupa Yakasında D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzüne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

        Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

        TEM Otoyolunda Esenyurt ve Esenler arasında her iki yönde de yoğunluk gözleniyor.

        Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Anadolu Yakasında ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik çift yönlü ağır seyrediyor.

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        Şile Otoyolunda Altunizade'den başlayan trafik, Ümraniye'ye kadar etkisini sürdürüyor.

        TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehirden şehrin çıkışına kadar bölgesel yoğunluk yaşanıyor.

        Kuzey Marmara Otoyolunda ise İstanbuldan Ankara yönüne Çekmeköy ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

        İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakasında yüzde 89, Anadolu Yakasında ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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