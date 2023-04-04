İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı geçti!

Megakentte barajlardaki doluluk oranı son 1 günde 1.59 milyon metreküp arttı. Son 1 haftadaki değişim ise 21.98 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

İSKİ verilerine göre de barajlarımızda bugün itibariyle ölçülen doluluk oranları da, Sazlıdere yüzde 32.3, Ömerli yüzde 61.92, Terkos yüzde 32.87 ve Pabuçdere de yüzde 9.18 oldu.