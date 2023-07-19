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        Haberler Gündem İstanbul'da balkona çıkan kadın korku dolu anlar yaşadı!

        İstanbul'da balkona çıkan kadın korku dolu anlar yaşadı!

        İstanbul Sultangazi'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede kimliği belirlenemeyen 3 kişi, bir binanın ikinci katındaki balkona çıktı. Bu sırada çocuğunun uyarısıyla dehşete kapılan anne polisi aradı. Şüpheliler ise yan binanın apartman boşluğunun üstündeki sacların üzerinde yürüyerek uzaklaştı. O anlar ise üst komşu tarafından saniye saniye kaydedildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:31
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        İstanbul'da balkona çıkan kadın korku dolu anlar yaşadı!
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        Sultangazi'de bir binanın ikinci katında oturan kadın, kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine balkona geldi.

        DHA'da yer alan habere göre 3 kişi ile karşılaşan kadının bağırması üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. O anlar üst katta oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Balkondaki 3 kişinin yan binada oturdukları öğrenildi.

        Olay, 14 Temmuz Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Hatice Vatansever evde olduğu sırada küçük kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine, koşarak balkona doğru geldi. Balkonda üç kişinin olduğunu gören Vatansever, büyük bir korku yaşadı. Vatansever'in, 'balkonumda ne yapıyorsunuz?' diye bağırması üzerine 3 kişi yan binaya geçerek kaçtı. Üst katta oturan bir kişi tarafından o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, 3 kişinin yan binanın apartman boşluğunun üstündeki sacların üzerinde yürüdükleri görüldü. Vatansever'e büyük bir korku yaşatan 3 kişinin yan binada oturdukları ortaya çıktı.

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        "BALKONUMDA 1'İ YARI ÇIPLAK 3 KİŞİ VARDI"

        Hatice Vatansever yaşadığı korku dolu anları anlattı. Vatansever, "Ben mutfakta yemek yapıyordum. Çocuğum balkonda birilerinin olduğunu söyledi. Ben de koştum, geldim. Balkonda camımın önünde biri yarı çıplak üç kişi vardı. Hemen camı açıp, 'benim balkonumda ne işiniz var? Hemen polisi arıyorum' dedim. Eşime seslenerek, Mesut polisi ara diye feryat ettim. Ondan sonra onlar hemen buradan bir çırpıda çıktılar. Onlar çıktılar ama ben buradan izliyorum. Sesleri geliyor. O esnada üst komşum videoyu çekmiş. Onların gelip gittiğini ve benim bitişiğimdeki binanın yanındaki daireye giriyorlar" dedi.

        "HIRSIZ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Hatice Vatansever, birkaç gün önce de binalarında hırsızlık girişimi yaşandığını belirterek, "Ben hırsız olduklarını düşünüyorum. Çünkü, ondan birkaç gün önce de bir hırsızlık girişimi yaşandı binamızda. Komşularımız 'hırsız var' diye bağırdı. Yangın merdiveninden giderken birkaç kişiyi görmüşler. Ondan sonra da balkonumda biz adamları gördük. Polisleri ben aradım. Ben çağırdım. Arama yaptılar o apartmanda hiçbir şey bulamadılar. Sonra bakacaklarını söylediler. Sonra da ses çıkmadı. Bu kişilerin oturma izni bulunmayan Fas uyruklu kaçak kişiler olduğunu ve bitişiğimizdeki 3 numaralı dairede oturduklarını öğrendik" diye konuştu.

        #haberler
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