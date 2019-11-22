22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi’nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıkarak, dörtlü sinyalleri yakıp kornalara basarak gürültü çıkarttı, sonrasında ise Piyalepaşa-Kağıthane Tüneline girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı.
Tünelde meşale yakan motosikletliler daha sonra dakikalarca tüneli trafiğe kapatarak, abartı egzozlarla ortalığı dumana boğdu. Tek tekerlek üzerinde giden motosikletlilerden, tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan’a doğru yöneldiği sırada tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, magandaların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Sediban Y., Ramazan Y. ve İdris K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre; yapılan aramalarda iki adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, şahıslara bin 2 lira idari para cezası uygulandı.
MAGANDALARIN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmalarda şüphelilerden Sediban Y.’nin ‘Kasten Yaralama’ suçundan, Ramazan Y.’nin ‘Konut Dokunulmazlığının ihlali’, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’, ‘Motosiklet Hırsızlığı’ ve ‘Görevli Memura Mukavemet’ konusundan suç kaydığı olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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