Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'deki toplam yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 40'nın İstanbul'da olduğunu açıklamıştı. İstanbul'un hasta sayısı konusunda Ankara'nın 5 katına ulaştığı belirtilmesinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, şehirdeki bütün özel hastanelerin pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başlamasına yönelik bir karar aldığı iddia edildi.

İstanbul'daki özel hastaneler pandemi hastanesi olması planlandığı iddia ediliyor. Buna göre İstanbul'daki özel hastanelere "klinik yatak" ve "yoğun bakım yatak" sayıları içinde her hastaneden pandemi için ne kadar yatak ayrılmasını gerektiğine dair bir hazırlık yaptığı söyleniyor.

Bu iddialar karşısında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi.



İSTANBUL'DA KORKUTAN ARTIŞ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün verdiği bilgide İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıklamış, "Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" demişti.

Bakan Koca, 24 Ekim'de yaptığı paylaşımda 5 gün boyunca salgının durumunu takip etmek için İstanbul'da olacağını açıkladı. Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısı yapılacağını belirtti.