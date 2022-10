Olayla ilgili konuşan esnaf Ercan Kavak, "Saat 07.00 civarında bu binada yangın çıktı, önce elektrik kontağından çıktığı söylendi, daha sonra ise biz mahalle sakinleri olarak birinin yangını çıkardığından şüphelendik. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledik, polis ekipleri de durumdan şüphelendi. Görüntülerdeki kişinin yangını çıkardığını düşünüyoruz. Umarım bu kişi yakalanır. Bugün bunu yapan başka bir apartmanı da, mahalledeki arabaları da yakabilir. Umarım bu kişi yakalanır ve bırakılmaz. Bu bina çift daireli bir bina ve en az 50-60 kişi yaşıyor, insanların can güvenliği tehlikeye girdi. İtfaiye insanları pencerelerden tahliye etti. İnsanların can güvenliği yok. Cebeci yolgeçen hanı gibi, esnafın da, insanın da can güvenliği yok, gereğinin yapılmasını umuyorum" dedi.