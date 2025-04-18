İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılmasına yönelik karar aldı.

İBB Meclisi'nin nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumunda mahkeme kararı doğrultusunda şartları değiştirilerek 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması maddesi görüşüldü.

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 29 yıllık süreyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması kararı alındığı ve İBB Meclisinde de bu kararın onaylandığı belirtilen gündem maddesinde, İstanbul Otomobilciler (Taksiciler) Esnaf Odasının açtığı davada, mahkeme tarafından kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiği belirtildi.

Gündem maddesinde, mahkeme kararı doğrultusunda, kanun ile çelişmeyen hükümlerinin uygulanması kaydıyla 2 bin 500 taksinin, gerçek kişilere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesine yönelik, 2886 sayılı kanuna göre ihale yapılması için karar alınması istendi.

Mecliste yapılan oylamada 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.