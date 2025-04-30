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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da 1 Mayıs'ı provoke edebilecek kişilere yönelik iki ayrı operasyonda 22 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da 1 Mayıs'ı provoke edebilecek kişilere yönelik iki ayrı operasyonda 22 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki ayrı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:25
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        1 Mayıs öncesi 22 gözaltı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek, yasaklama olmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 8 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

        TAKSİM MEYDANI ÇAĞRISI VİDEOSUNDAKİ 8 ZANLI YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında, X sosyal medya platformunda dün "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasadışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoda yer alan 8 şüpheli ile bu yayını tekrar paylaşan 3 farklı sosyal medya kullanıcısının yakalanması için de operasyon yapıldı.

        İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bu operasyonda ise 8 zanlı gözaltına alındı.

        Firari durumdaki 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalara devam edilirken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek dijital materyallere de el konuldu.

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