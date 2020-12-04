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İstanbul cuma namazı saati kaçta? 4 Aralık Cuma namazı kaçta İstanbul ?

İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Sorusu İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul il genelinde bulunan cami ve mescitlerde Cuma namazını eda edecekler 'Cuma namazı kaçta İstanbul?' Sorusunun cevabını merak ediyor. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. İşte 4 Aralık İstanbul Cuma namazı vakti...

04.12.2020 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul cuma namazı saati kaçta? 4 Aralık Cuma namazı kaçta İstanbul ?

İstanbul Cuma ezanı saati 4 Aralık yani bugün İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda... Peki İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınmaya başlanacak? İşte, İstanbul namaz saatleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 4 Aralık öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

4 Aralık İstanbul Cuma namazı saati: 12.59

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04 Aralık 2020 Cuma06:3408:0612:5915:2217:4319:09
05 Aralık 2020 Cumartesi06:3508:0713:0015:2217:4319:09
06 Aralık 2020 Pazar06:3608:0813:0015:2217:4319:09
07 Aralık 2020 Pazartesi06:3708:0813:0115:2217:4319:09
08 Aralık 2020 Salı06:3808:0913:0115:2217:4319:09
09 Aralık 2020 Çarşamba06:3908:1013:0115:2217:4319:09
10 Aralık 2020 Perşembe06:3908:1113:0215:2217:4319:09

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Engellilik: Cennete Kavuşturan İmtihan"

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

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