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İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okunması için yayımladığı Cuma Hutbesi'nin teması İdlib'teki şehitlerimiz nedeniyle "Hak Uğrunda mücadelemiz, Birlik Beraberlik Ruhumuz" olarak duyurdu. İşte, 28 Şubat Diyanet Cuma Hutbesi ve il il Cuma namazı saati ile İstanbul Cuma saati...
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 28 ŞUBAT 2020
Diyanet İşleri Balkanlığı'na göre 28 Şubat İstanbul Cuma namaz saati 13:22 olarak belirlendi. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Şubat 2020 Cuma
|06:10
|07:34
|13:22
|16:27
|18:59
|20:18
|29 Şubat 2020 Cumartesi
|06:08
|07:33
|13:22
|16:28
|19:01
|20:20
|01 Mart 2020 Pazar
|06:07
|07:31
|13:21
|16:28
|19:02
|20:21
|02 Mart 2020 Pazartesi
|06:05
|07:30
|13:21
|16:29
|19:03
|20:22
|03 Mart 2020 Salı
|06:04
|07:28
|13:21
|16:30
|19:04
|20:23
|04 Mart 2020 Çarşamba
|06:02
|07:27
|13:21
|16:31
|19:05
|20:24
|05 Mart 2020 Perşembe
|06:01
|07:25
|13:21
|16:31
|19:06
|20:25
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DİYANET CUMA HUTBESİ (28 ŞUBAT 2020)
HAK UĞRUNDA MÜCADELEMİZ, BİRLİK BERABERLİK RUHUMUZ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri
sözü asla değiştirmemişlerdir.” 1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim Allah’ın sözü yücelip hâkim olsun diye savaşırsa o, Allah yolundadır.”2
Kıymetli Müminler!
Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hâsılı milletimizin
her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan, Allah’a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve
gazilik arzusudur. Bu öyle bir iman ve vatan aşkıdır ki, Cenâb-ı Hak, bu aşkla toprağa düşenleri şöyle müjdelemektedir: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir hâlde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar.”3
Değerli Müminler!
Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Mehmetçiğimiz,
“De ki: Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.”4 ayetine iman ederek, hakkın yanında batılın karşısında dimdik ayaktadır. Mehmetçiğimiz, “Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz.” 5 ayetine gönülden bağlanarak zaferden zafere koşmaktadır. Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin, “Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad
edin.”6 nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına dur demektedir.
Aziz Müminler!
Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe
kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla hainlerin oyunları
bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer,
hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Kur’an’ın ifadesiyle, “Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar.”7
Muhterem Müslümanlar!
Geliniz, şu icabet vaktinde ellerimizi semaya gönüllerimizi Rabbimize açalım. Hep birlikte Yüce Mevla’mıza niyaz edelim. Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,
Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın. Allah’ım! Kahraman ordumuza nusretini ve zaferini, cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram eyle! Allah’ım! Şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme!
Ya Rabbi! Ezanımızı dindirtme! Vatanımızı böldürtme! Bayrağımızı indirtme! Başımızı eğdirtme! Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirtme! Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Âmin!
1 Ahzâb, 33/23.
2 Buhârî, Tevhîd, 28.
3 Âl-i İmrân, 3/169-170.
4
İsrâ, 17/81.
5 Âl-i İmrân, 3/139.
6 Nesâî, Cihâd, 48.
7 Kamer, 54/45.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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