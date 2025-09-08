Habertürk
        İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon Alex Molcan - Tenis Haberleri

        İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon Alex Molcan

        Bu yıl 77'ncisi düzenlenen QNB İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın finalinde Nicolas Mejia'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Alex Molcan, şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 12:29 Güncelleme: 08.09.2025 - 12:47
        77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon Alex Molcan
        İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi.

        Association of Tennis Professionals (ATP) Tour takvimi içinde yer alan Challenger serisinin bir parçası olan İstanbul Challenger, Türkiye'de 77 yıldan bu yana kesintisiz düzenlenen uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.​​​​​​​ Tekler finalinde Kolombiyalı rakibi Nicolas Mejia'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Slovakyalı Alex Molcan, turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

        Organizasyon, final maçının ardından düzenlenen şampiyonluk töreniyle noktalandı.

        Alex Molcan'a şampiyonluk ödülü QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz tarafından takdim edildi.

        Öte yandan, final öncesinde dünyaca ünlü eski tenisçi Mansour Bahrami, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan, Milli Tenisçi İpek Soylu ve QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın mücadele ettiği bir gösteri maçı düzenlendi.

        Şampiyonluğa ulaşan Alex Molcan, kendisini harika hissettiğini vurgulayarak, "Çok iyi bir his. Bunu iki kez üst üste başardım. Çok mutluyum. 2 bin kişinin önünde oynadım. Müthişti, çok güzel bir atmosferdi. Bundan keyif aldım." diye konuştu.

        QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, final maçının büyük heyecana sahne olduğunu aktararak, "77 yıldır, aralıksız düzenlenen tek turnuva. Bizim açımızdan da heyecanlıydı. Spora destek olmak, gençlere destek olmak için buradaydık. Muazzam bir seyirci vardı. 2 binin üzerinde bir seyirci vardı. Burada bu denli seyirciyi görmek çok etkileyiciydi. Önümüzdeki yıllarda Türk sporunu ve gençlerini desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Habertürk Anasayfa