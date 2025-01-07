İstanbul Caz Festivali'nde 3 isim açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda, 1-18 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek 32. İstanbul Caz Festivali’nin üç büyük ismi belli oldu. Festival ilk üç gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Grammy ödüllü caz ikonu Chucho Valdés, Coachella’dan sonra İstanbul’dan yükselecek tınılarıyla Hermanos Gutiérrez ve ilk Türkiye konseriyle besteci ve piyanist Max Richter’i ağırlayacak. Festival programının tamamı önümüzdeki aylarda açıklanacak.

REKLAM advertisement1 Festival Açılış Konseri: Chucho Valdés Royal Quartet 1 Temmuz 2025, Salı / Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Afro-Küba cazının en etkili isimlerinden Kübalı piyanist, besteci ve aranjör Chucho Valdés, 1973’te kurduğu Irakere grubuyla Küba müziğine yeni bir soluk getirdi. Afrika kökleri ile cazı birleştirip yeni bir füzyon yarattı; Küba dans müziğini batá gibi vurmalı Afrika çalgılarıyla tanıştırdı. Timba Cubana’nın doğuşuna yol açtı, Arturo Sandoval ve saksofoncu Paquito D’Rivera gibi isimleri müziğe kazandırdı ve grubun ilk albümü En İyi Latin Kayıt dalında Grammy aldı. 1998'den itibaren caz, klasik müzik, rock ve dahasını Afro-Küba müzik geleneğiyle harmanladığı derinlikli tarzıyla solo çalışmalarını sürdürdü ve üretken kariyerini toplamda 7 Grammy ve 3 Latin Grammy ödülüyle daha taçlandırdı. Caz ikonu Chucho Valdés, davulda Horacio “El Negro” Hernandez, basta José A. Gola ve perküsyonda Roberto Jr. Vizcaino ile festival açılışını onurlandıracak.

Hermanos Gutiérrez 2 Temmuz 2025, Çarşamba / Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Alejandro ve Estevan Gutiérrez, ilk albümlerinden bu yana çöllerin müziğini ve Latin köklerini hiç bırakmadı. 8 Años (2017), El Camino De Mi Alma (2018) ve Hoy Como Ayer (2019) albümleriyle dünyaya açıldılar, kapalı gişe konserler verdiler. Vokalsiz, sözsüz, sadece iki gitarla başardıkları az buz değildi. El Bueno Y El Mano ve Sonido Cósmico (2024) albümlerinde, The Black Keys grubunun kurucusu ve yapımcı Dan Auerbach ile çalıştılar. Rolling Stone’un benzetmesiyle “halüsinojenik bir enerjiyle parlayan” ses manzarasıyla Sonido Cósmico’yla geçen yaz Coachella’da kalabalıklara çaldılar. Yükselen Latin gitarının öncülerinden Gutiérrez kardeşler, Türkiye’deki ilk büyük konserleri için 32. İstanbul Caz Festivali’ne geliyor.

Max Richter 3 Temmuz 2025, Perşembe / Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Klasik müzik geleneğini elektronik altyapıyla birleştiren besteci ve piyanist Max Richter, bu yaz İstanbul izleyicisiyle Açık Hava Tiyatrosu’nda buluşuyor. Shutter Island, Arrival, The Last of Us, The Leftovers, Black Mirror gibi sinema, televizyon ve sahne projeleriyle de tanınan Max Richter, modern zamanların en sevilen ve en etkili bestecileri arasında sayılıyor. Richter festival konserinde elektronik ve akustik, insan ve doğa, yaşamın büyük soruları ve küçük keyiflerini belki de yalnızca müziğin başarabileceği bir huzurla uzlaştıran son albümü In A Landscape’in yanı sıra hem kendi kariyeri hem de klasik müzik dünyasında çığır açan albümü The Blue Notebooks’tan bestelerini seslendirecek.

Festival biletleri 14 Ocak Salı günü satışta İstanbul Caz Festivali’nin avantajlı dönem biletleri; Siyah Lale Kart üyeleri için 9 Ocak Perşembe saat 10.30’da; Beyaz Lale Kart üyeleri için 10 Ocak Cuma saat 10.30; Kırmızı Lale Kart üyeleri için 13 Ocak Pazartesi saat 10.30’da öncelikli olarak satışa çıkacak. Festivalin genel satışları 14 Ocak Salı saat 10.30’da başlayacak. Festival biletleri passo.com.tr, İKSV Passo gişesinden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabilir.

İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı desteğiyle festivalde öğrenciler için sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet 30 TL üzerinden satışa sunulacak. Festivalle ilgili gelişmeler İstanbul Caz Festivali’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.