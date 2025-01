İstanbul Caz Festivali'nde 3 isim açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda, 1-18 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek 32. İstanbul Caz Festivali’nin üç büyük ismi belli oldu. Festival ilk üç gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Grammy ödüllü caz ikonu Chucho Valdés, Coachella’dan sonra İstanbul’dan yükselecek tınılarıyla Hermanos Gutiérrez ve ilk Türkiye konseriyle besteci ve piyanist Max Richter’i ağırlayacak. Festival programının tamamı önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Max Richter

3 Temmuz 2025, Perşembe / Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Klasik müzik geleneğini elektronik altyapıyla birleştiren besteci ve piyanist Max Richter, bu yaz İstanbul izleyicisiyle Açık Hava Tiyatrosu’nda buluşuyor. Shutter Island, Arrival, The Last of Us, The Leftovers, Black Mirror gibi sinema, televizyon ve sahne projeleriyle de tanınan Max Richter, modern zamanların en sevilen ve en etkili bestecileri arasında sayılıyor. Richter festival konserinde elektronik ve akustik, insan ve doğa, yaşamın büyük soruları ve küçük keyiflerini belki de yalnızca müziğin başarabileceği bir huzurla uzlaştıran son albümü In A Landscape’in yanı sıra hem kendi kariyeri hem de klasik müzik dünyasında çığır açan albümü The Blue Notebooks’tan bestelerini seslendirecek.