İstanbul Caz Festivali 30. kez başlıyor

Temmuz ayını müzikle buluşturan İstanbul Caz Festivali, 7 Temmuz Cuma günü başlıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, popüler ve yeni isimlerle dolu zengin bir programla 30. yaşını kutlayacak

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30. İstanbul Caz Festivali, 7-19 Temmuz tarihleri arasında, 40’a yakın konserde, usta isimlerden yeni keşiflere, 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. Bugüne kadar yüzlerce müzisyene sahne açan, Türkiye’nin en köklü festivallerinden İstanbul Caz Festivali, 30. yılına, 7 Temmuz Cuma akşamı Yeniköy’deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek açılış gecesiyle merhaba diyecek. Festival, ilk hafta sonunda merkezini yeşillikler içindeki Parkorman’a taşıyor. 8 Temmuz Cumartesi, 9 Temmuz Pazar ile 12 Temmuz Çarşamba günlerine yayılacak Parkorman konserleri, Go Ons ve Single Circle katkılarıyla “festival içinde festival” havası estirecek. Üç gün boyunca, The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen, Okay Temiz, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir, Ekin Beril ve Takeshi's Cashew gibi pek çok isim sahnede olacak. 30. İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ile İKSV ana gişeden satılıyor. “Festival içinde festival” havası estirecek Parkorman konserleri için tek bir kombine bilet alınarak, üç ayrı günde 10 konser izlenebilecek.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ PARKORMAN’DA 8 TEMMUZ CUMARTESİ Indie-Pop’tan Anadolu Funk’a yıldızlar geçidi: Kovacs // Riff Cohen & Okay Temiz "The Ritual" // Takeshi's Cashew // Mert Demir Etta James, Tina Turner, Betty Davis, Nina Simone, Shirley Bassey gibi efsanelerden aldığı ilhamla, derinlikli sesiyle Sharon Kovacs, bugüne kadar Glastonbury ve Sziget gibi festivallerde yer aldı ve Robbie Williams gibi pop yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaştı.



Festival izleyicisi, karanlık ve etkileyici vokaliyle Kovacs’tan önce, otuz yıl öncesine selam gönderen bir performansa şahitlik edecek. İlk İstanbul Caz Festivali’nde de izleyicilerle buluşan, vurmalı çalgılardaki progresif vizyonuyla dünya çapında öncü kabul edilen Okay Temiz, festivalin 30. yılında çok özel bir prömiyerde sıra dışı söz yazarı ve besteci Riff Cohen ile sahneyi paylaşacak. Okay Temiz ile Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek “The Ritual” öncesi sahnede Mabel Matiz’le işbirliği yaptığı “Antidepresan” şarkısıyla kendinden bahsettiren yetenekli söz yazarı ve besteci Mert Demir yer alacak. Başlı başına bir festival gibi geçecek bu cumartesiyi başlatan ise Anadolu funk, Krautrock, Afrobeat türlerinden etkilenen progresif jam topluluğu Takeshi’s Cashew olacak.

9 TEMMUZ PAZAR Trip-Hop, elektronik müzik ve cazla dolu bir gece: Morcheeba // Alfa Mist // Ekin Beril // Mammal Hands Trip-hop, rock ve folk rock gibi türleri Skye Edwards’ın etkileyici sesiyle birleştiren İngiliz topluluk Morcheeba ile hip-hop’tan aldığı ilhamı merkezinde tutarak cazın farklı alt türleri arasında gezinen Alfa Mist’in büyülü sahnesine bizleri Ekin Beril hazırlayacak. Loop tekniğiyle ürettiği müzikleri ve akapella videolarıyla dikkat çeken Ekin Beril öncesinde geceyi, İngiliz caz, folk, ambient ve elektronika grubu Mammal Hands ısıtacak. Yenilikçi fikirleri notalara döken yeni nesil virtüözlerin yeteneklerine İstanbul’un en yeşil alanlarından biri olan Parkorman’da şahit olmak için daha iyi bir fırsat olamaz.

12 TEMMUZ ÇARŞAMBA Indie-Rock’ın yıldız ekibi İstanbul’da: The Lumineers // Adamlar “Ho Hey” ve “Ophelia” gibi şarkılarıyla tanınan Amerikan folk topluluklarından The Lumineers, hız kesmeden devam eden Avrupa turnesinin ardından 12 Temmuz akşamı Parkorman’da olacak. Colorado, Denver’ın müzik kulüplerinde başladıkları folk serüvenini tüm dünyaya aktarmayı başaran ekip Bruce Springsteen, Tom Waits, Bob Dylan ve Tom Petty gibi efsanelerden aldıkları ilhamla dünya çapında başarı kazandılar. Gülen yüzlerin ardındaki melankolik hikâyeleri anlatan, birer film senaryosu gibi işledikleri “Stubborn Love”, “Ophelia”, “Angela” ve “Cleopatra” gibi incelikli ve dokunaklı şarkılarıyla ciddi bir hayran kitlesine ulaşan grup, 10 yıl gibi kısa bir sürede modern folk türünün en büyük grupları arasında yerini sağlamlaştırdı. Gecenin açılışını ise, Türkiye’nin en gözde yeni nesil topluluklarından, Hip-hop’tan arabeske, elektronikten rock tınılarına uzanan, karizmatik vokaliyle ironik hikâyeler anlatan Adamlar yapacak.

İSTANBUL’UN PARKLARI CAZ İLE YEŞİLLENECEK Festivalin tüm müzikseverlere ücretsiz sunduğu Parklarda Caz konserleri müziği yine parklarda İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. 9 Temmuz Pazar 17.30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, 10 Temmuz Pazartesi 18.30’da Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenecek Parklarda Caz konserleri, 16 Temmuz Pazar Şişli Habitat Parkı’nda 17.15’te başlayarak devam edecek. Takeshi’s Cashew ve Swing’it’in yer alacağı konserlerde müzikseverler, sahnede bu yılın Genç Caz+ finalistleriyle de tanışacak.

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