Binlerce ortak var! İBB'nin yeni taksi planı ne?

Dün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerin en önemli gündemi olan taksilerle ilgili twit attı.
İmamoğlu, “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” dedi. Ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter’da şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın hayata geçiyor. Ticari plaka sahipleri için İstanbul’da yeni bir dönem başlıyor. Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu uygulama şehrimize hayırlı olsun.”
Peki taksi plakası sahipleri için yeni dönemde ne olacak? İBB nasıl bir adım atacak?
Taksi sektöründen, plaka sahiplerinden edindiğim bilgiye göre; İBB, 10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanarak hisseli plakaların hissedarlar dışında başka birine satışını engelleyecek. Hisseli plakaların başka birine satışında plaka ruhsatı verilmeyecek. Zira İstanbul’daki 17 bin 395 taksi plakasının 25 binden fazla sahibi var. Yani 17 bin 395 taksinin birbirini tanımayan binlerce ortağı bulunuyor. Hatta bir taksi plakasının 11 ortağı bile var. Ve bu hisseli plakalar da başkasına satılamayacak. Ancak hissedarlardan biri plaka alabilecek.
Yine bu kapsamda; herhangi bir kurumda SGK’lı olana plaka satışı yapılmayacak, e-devlet üzerinden kontrol sağlanacak.
Bu, uygulamaların ilk etabı olacak. Duyumlarıma göre ilerleyen aşamalarda yine hisseli plakalarda ruhsat iptalleri de gündeme gelebilir.
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