İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteği başvuruları tamamlandı ve sonuçlar için gözler belediyeye döndü. Proje kapsamında 100 bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenciye yılda bir kez olmak üzere 3 bin TL ödeme yapılacak. Peki, İBB 3 bin TL'lik eğitim desteği sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...