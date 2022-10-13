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İstanbul Boğazı’nın tarihi efsaneleri! Golden Horn (altın boynuz) Haliç ve Bosphorus hikayesi nereden geliyor? Kral Byzas ve İo nedir?

İstanbul Boğazı’nın tarihi efsaneleri: Golden Horn Haliç’ten Bosphorus' kadar!

İstanbul'un incisi olan Boğazı ve Haliç'in efsanesini bilen kişi sayısı oldukça az. Geçtiğimiz her yerde hemen hemen Bophours kelimesini duymuşuzdur, bu kelimenin nereden geldiği ise oldukça ilginç.

13.10.2022 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • İSTANBUL BOĞAZI'NIN EFSANESİ

    İstanbul boğazı olarak bilinen Bosphours efsanesi Yunan mitolojisine dayanır. Bazı mitlerde Poseidon’un oğlu olarak bilinen Kral Byzas efsaneye göre Yunanistan’ın Megara kentinde yaşayan Kral Byzas, bazı nedenlerden dolayı Yunan yarımadasını terk eder. Kral Byzas yeni şehrini kurmak için Delfi tapınağının kâhinine danışır kâhin “Körler ülkesinin karşısına ”der.

  • Byzas halkıyla beraber İstanbul Boğazı’nı geçer ve Khalkedon’a  yani bugün ki Kadıköy’e gelir.  Kral Byzas Kadıköy’den Sarayburnu’nun konumunu fark eder ve büyülenir. “Körler ülkesi burası olmalı der”. “Bu kadar iyi bir konum varken buraya şehir kuranlar ancak kör olabilirler” diyerek o tarafa geçiş yapar.

    Böylece dünyanın en eski kentlerinden birisinin temeli atılmış olunur. 

  • Gelelim Bosphours adının nereden geldiğine. Kral Byzas’ın soyu Yunan mitolojisinde tanrı ve tanrıçalara dayanıyor. Nehirler tanrısı İnahor’un kızı olan İo, Byzas’ın anneannesi ve Hera tapınağının rahibesidir.

    İo efsaneye göre tanrıların kralı olan Zeus ile aşk yaşar. Zeus ve İo bir gün beraberken, Zeus’un asıl eşi Hera durumu anlar. Hera, İo’yu boynuzlu bir ineğe çevirir. Hera daha sonra İo’nun başına bir sinek musallat eder ve İstanbul Boğazının Bosphorus hikayesi tam bu noktada başlar.

  • Yine efsaneye göre İo sinekten kurtulmaya çalışırken dağları, ovaları ve kıtaları aşar ancak bir türlü kurtulamaz.  Bir gün bir vadiye denk gelir bu vadi İstanbul Boğazı’dır. İo vadiyi tam geçerken sular dolar ve İstanbul Boğazı oluşur.

    Boğazın adının oluşmasına şöyle derler; Greeekçe “boos” inek, “foros” ise geçit demektir. Eski Yunancada inek geçidi Bosphorosus demektir. İstanbul Boğazı’da İngilizcede Bosphorus olarak benzer bir şekilde ifade edilir.

  • HALİÇ GOLDEN HORN – ALTIN BOYNUZ EFSANESİ

    Haliç’e Golden Horn denmesi de aslında bu efsane ile bağlantılıdır. Fakat Golden Horn ile ilgili benzer olan birkaç efsane vardır.

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