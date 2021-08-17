Boğaz'da yüksek müzik ve gürültü denetimi

AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğaz hattında yapılan denetimlerde, eğlence merkezi ve teknelerdeki müzik yayını ve gürültünün ses ölçüm cihazıyla desibel kontrolleri yapıldı.

AA'nın haberine göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlık TCSG 906 ile yapılan denetimlerde desibel sınırını aşan tekne ve gemiye rastlanmadı.