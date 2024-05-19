İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

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Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkarak milli mücadele fitilini ateşlediği 19 Mayıs 1919'un 105. yılı. 19 Mayıs nedeniyle yurt genelinde birçok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de İstanbul Boğazı'nda düzenlenen yat yarışları.

Yat yarışları nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" 18.00'e kadar sürecek.

Bu süre zarfında Boğaz'da geçişlere izin verilmeyecek.