İstanbul Boğazı böyle görüntülendi!

İHA

İstanbul'da şiddetli yağış etkisini sürdürürken boğazın rengi çamura döndü. Kent hayatını olumsuz etkileyen şiddetli yağış bir çok ilçede etkili oldu.

SEL SULARI BOĞAZ'A DÖKÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre şiddetli yağışın ardından boğaz suları oluşan sellerin ardından adeta çamura büründü.

CEP TELEFONUYLA O AN GÖRÜNTÜLENDİ

Maviden çamur rengine bürünen Boğaz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden aracıyla geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşın aracıyla sel suları içerisinde yoluna devam ettiği, köprüden geçtiği esnada ise boğazın çamurla kaplandığı görülüyor.

BOĞAZ HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

DHA'da yer alan habere göre Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamur, İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurlu suyun akması boğazın renginin değişmesine neden oldu.

Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.