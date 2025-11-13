İstanbul Bienali sergilerini görmek için son günler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali 23 Kasım 2025 Pazar günü sona eriyor. Üç yıla yayılan özgün yapısıyla bienal, Beyoğlu-Karaköy hattında yer alan sekiz farklı mekânda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Christine Tohmé küratörlüğünde “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla düzenlenen bienalin ilk ayağı “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temaları etrafında şekilleniyor. Bienalde yer alan 30’u aşkın ülkeden 47 sanatçının eserleri; Elhamra Han, Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi, Meclis-i Mebusan 35, Külah Fabrikası, Zihni Han, Galeri 77, Muradiye Han ve Galata Rum Okulu’nda 23 Kasım’a kadar ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

İstanbul Bienali ziyaret gün ve saatleri İstanbul Bienali, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında tüm mekânlarda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Ziyaretçilerin mekânlara son giriş saatleri Galata Rum Okulu, Zihni Han ve Elhamra Han için 17.30; Meclis-i Mebusan 35, Külah Fabrikası, Galeri 77 ve Muradiye Han için ise 17.45’tir. Mekânların ziyaret saatlerinde farklılıklar olabilir.

Bienali rehberler eşliğinde keşfetmek isteyenler için özel turlar Tek ve çok mekânlı sergi turlarıİstanbul Bienali kapsamında düzenlenen rehberli tur programı, ziyaretçilere bienal sergilerini profesyonel rehberler eşliğinde keşfetme fırsatı sunuyor. Bu rehberler, 2007 yılından bu yana bienalin destekçisi Koç Holding'in katkılarıyla eğitimlerini tamamlamış uzmanlardan oluşuyor. Bienalin en büyük iki mekânı olan Galata Rum Okulu ve Zihni Han'da tek mekânlı turların yanı sıra, her biri dört sergi mekânını kapsayan iki farklı güzergâhta çok mekânlı turlar da gerçekleştiriliyor. Bebekli Sabahlar Galata Rum Okulu'nda her cuma sabahı 10.00–11.00 saatleri arasında düzenlenen "Bebekli Sabahlar" turları, 0–36 ay aralığındaki bebekleriyle birlikte bienali gezmek isteyen bakım verenlere özel olarak tasarlandı. Rehber eşliğinde gerçekleşen bu turlar, pusetli ziyaretçilerin bienali rahatça deneyimlemelerine olanak tanıyor. Rehberli turlar için biletler passo.com.tr'den ve tur mekânlardan temin edilebiliyor. Bienalde ücretsiz tur programları Erişilebilir Bienal Turları18. İstanbul Bienali'nde, İKSV'nin Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank'ın katkıları ve Erişilebilir Her Şey'in danışmanlığıyla erişilebilir bienal turları gerçekleştiriliyor. Galata Rum Okulu ve Zihni Han'da düzenlenen bu özel turlarda, görme farklılığı olan bireyler için sesli betimleme ve dokunsal materyal desteği ile sağır bireyler için işaret dili çevirili turlar sunularak kapsayıcı bir sergi deneyimi hedefleniyor. Turlara katılım için gerekli koordinasyonu Erişilebilir Her Şey üstleniyor.

Mülteci Turları Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve partnerlerinin danışmanlığında hazırlanan Mülteci Turları, sosyal entegrasyon ilkeleri doğrultusunda ve zorla yerinden edilmiş bireyler için hassas olabilecek sergi içerikleri dikkate alınarak planlandı. Galata Rum Okulu'nda gerçekleşen bu turlar, Türkçe anlatımlı ve ihtiyaç duyulması hâlinde çevirmen eşliğinde düzenleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu turların organizasyonu UNHCR tarafından yürütülüyor. Prodüksiyon Turları Bienal eserlerinin fikir ve üretim aşamalarından sergi kurulumuna kadar uzanan hazırlık çalışmalarını, bu yolculuğa doğrudan tanıklık eden ekip üyelerinden dinleme imkânı sunan Prodüksiyon Turları bienal mekânlarından Zihni Han'da ücretsiz gerçekleştiriliyor. Tura katılım ve ayrıntılı bilgi için rehberlitur@iksv.org adresine e-posta gönderilebilir. Çocuk ve gençlere yönelik öğrenme programları İstanbul Bienali'nin çocuklar ve gençlere özel olarak hazırladığı Bienal Öğrenme Programı, Koç Holding'in desteği ve PACE Çocuk Sanat Merkezi işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Sergi gezisi ve atölye çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşan bu programda, katılımcıların sanatçılardan ilham alarak yanlarında getirdikleri objeleri ileri dönüşüm yöntemiyle üç boyutlu sanat eserlerine dönüştürmeleri hedefleniyor. Galata Rum Okulu'nda ücretsiz olarak yürütülen programın ayrıntılarına ve rezervasyon formuna buradan ulaşılabilir.

İstanbul Bienali’nin martıları Opti ile Pesi’den yeni bir macera Bienalin çocuklar tarafından merakla beklenen kitap serisi, bu yıl yeni bir macerayla devam ediyor. 2017’den bu yana bienal kitaplarında çocuklarla buluşan sanatsever martılar Opti ile Pesi, bu yıl Hisar Okulları’nın katkısıyla hazırlanan Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası adlı yeni kitapla geri döndü. Yekta Kopan’ın yazdığı, Gökçe Akgül’ün resimlediği ve Burcu Ural Kopan’ın editörlüğünü üstlendiği hikâye, bienal mekânları arasında kayıp dostlarını arayan iki martının macerasını anlatarak İstanbul’un çoksesliliğinin izini sürüyor. Sessizliğe bürünmüş bir İstanbul’da bilge kedi Kita’nın yardımıyla kayıp seslerin peşine düşen Opti ile Pesi, çocukları farklı sesleri keşfetmeye davet ediyor. Eğlenceli bulmacalar, etkinlikler ve sanatla ilgili kelimeleri tanıtan bir sözlük de içeren Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası bienal süresince Galata Rum Okulu, Zihni Han ve İKSV Alt Kat’tan ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Buluşma ve etkinlikler için ortak bir alan: Zihni Han Kat İki Bienal kapsamında ziyaretçilere açık bir buluşma alanı olarak tasarlanan Zihni Han Kat İki, sabit bir etkinlik takviminden ziyade esnek yapısıyla katılımcıların mekânın ritmini birlikte şekillendirmesine olanak tanıyor. Bu katta sergiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilenen kitaplardan oluşan küçük bir kütüphane de yer alıyor; ziyaretçiler hem kitapları inceleyebiliyor hem de katkıda bulunarak kütüphanenin gelişimine destek olabiliyor.