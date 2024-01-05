Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Bienali'nin yeni direktörü Kevser Güler

        İstanbul Bienali'nin yeni direktörü Kevser Güler

        İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Bienali'nin yeni direktörü küratör ve araştırmacı Kevser Güler oldu. Güler, görevine 15 Ocak'ta başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bienalin yeni direktörü Kevser Güler
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Bienali’nin direktörlüğünü, 15 Ocak 2024 itibarıyla küratör ve araştırmacı Kevser Güler devralıyor.

        18. İstanbul Bienali, 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding başta olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve kültür kurumlarının desteğiyle ve Iwona Blazwick küratörlüğünde 14 Eylül–17 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Bienalin önizlemesi, basın mensupları için 10-13 Eylül 2024, sanat profesyonelleri için 12-13 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak.

        Kevser Güler kimdir?

        2007-2014 arasında İstanbul Bienali’nde görev alan Kevser Güler, Cappadox Festivali Çağdaş Sanat Programı’nın kurucu ekibinde yer aldı ve 2015-2017 arasında programın yardımcı küratörlüğünü üstlendi. 2014-2019 arasında Arter’in koleksiyonu üzerine araştırmalar yaptı ve 2020-2021’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Küratör ve Sergiler Direktörü olarak çalıştı.

        Kevser Güler’in kültür ve sanat üretiminin güncel koşullarını, imkânlarını, kısıtlarını araştırmaya ve tartışmaya yönelen küratoryal çalışmaları müze, sanat merkezi, galeri, kırsal ve kentsel kamusal alan ve sanat mekânı olmayan yapılarda sergiler ve programlar düzenlemeyi, beraberinde yayınlar hazırlamayı kapsıyor. Son dönemde küratoryal sorumluluklar üstlendiği sergiler ve programlar arasında “Beraber Fanzin,” Ortadan Başlamak, Artİstanbul Feshane (2023); Daireler Çizerek Sürekli Uçuyorlardı, Çağla Köseoğulları, Sanatorium, İstanbul (2023); Sempatik Sistem, Karşı Sanat, İstanbul (2022); Burası, Yapı Kredi Kültür Sanat (YKKS), İstanbul (2021-22); Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz, YKKS, İstanbul (2020-21); Meydan, Deniz Gül, YKKS, İstanbul (2020); Milat, Lale Müldür, YKKS, İstanbul (2020); Gökcisimleri Üzerine, Arter, İstanbul (2020-21); Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler, Kerem Ozan Bayraktar, Sanatorium, İstanbul (2019); Mıknatıs ve Ay, Nilbar Güreş, Galerist, İstanbul (2019) ve etten, kemikten, Bilsart ve Operation Room, İstanbul (2019), Koloni, Kaos GL Derneği, Abud Efendi Konağı, İstanbul (2017), Dünyadan Çıkış Yolları, Cappadox, Nevşehir (2017), Gelin Bahçemizi Ekelim, Cappadox, Nevşehir (2016) ve Kapadokya Çarpması, Cappadox, Nevşehir (2015) yer alıyor.

        1983 İzmir doğumlu Güler, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi’nde felsefe alanında yüksek lisans eğitimi gördü. 2021’de Kadir Has Üniversitesi'nde sergiler tarihine odaklanan dersler verdi, aynı yıl Mişar Art kapsamında sanat ontolojisi bağlamında sergilerin ve sanat yapıtlarının güncel sorularını irdeleyen atölyeler programladı ve yürüttü. Güncel sanat ve görsel kültür üzerine metinler yazan, bağımsız yayınlar ile çeşitli sergi yayınlarının editörlük görevini de üstlenen Güler, 2021-2023 yılları arasında Sanat Dünyamız dergisinin danışma kurulunda yer aldı.

        SAHA Studio, Ankara Queer Art Residency, Lucy Art Residency, Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı dahil pek çok sanat programında danışman ve jüri üyesi olarak aktif rol alan Güler, İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın danışma kurulunda yer aldı ve program kapsamında sanatçılara mentorluk yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Bienali
        #Kevser Güler
        #sergi
        #İKSV
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Habertürk Anasayfa