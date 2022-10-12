İstanbul Beyoğlu'nda polis intiharı!

İstanbul'da olay, İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu İlçesi Hükümet Konağı´nda dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre binada nöbet tutan polis memuru E.G., beylik tabancasını kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı.

Ağır şekilde yaralanan polis, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.