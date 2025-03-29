İstanbul bayram namazı saati: 30 Mart 2025 İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında cemaatin bayram namazı kılmasıyla başlayacak. Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, dualar ve tekbirler eşliğinde bayram namazını eda edecek. Bu kapsamda, 'İstanbul bayram namazı saati kaç?' araştırması yapılıyor. Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 2025 İstanbul bayram namazı vakti...
- 1
Ramazan Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında kılınacak bayram namazıyla karşılanacak. Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, hep birlikte dualar edecek ve bayram sevincini paylaşacak. Bu anlamlı günde en çok merak edilen konuların başında ise "İstanbul bayram namazı saat kaçta?" sorusu geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre bayram namazı saatlerini resmi olarak duyurdu. Peki, 2025 İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- 2
2025 İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul'da bayram namazı saat 07.22'de kılınacak.
- 3
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Önce, “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
-