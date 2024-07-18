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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul baraj doluluk oranı son dakika: 18 Temmuz 2024 İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranı son dakika: 18 Temmuz 2024 İSKİ verileri ile baraj doluluk oranları!

        İstanbul'da yaşanan yoğun sıcaklıkların ardından baraj doluluk oranları da gündemde yer aldı. İSKİ'nin barajlardaki son durumu paylaşmasıyla beraber 10 barajımızdaki doluluk oranları netleşmiş oldu. İşte, 18 Temmuz Perşembe İstanbul baraj doluluk oranları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:45
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        • 1

          Ülkeye giriş yapan Afrika sıcaklarıyla beraber her geçen gün sıcaklıklar artış göstermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşanan yoğun nemli ve sıcak günlerin ardından barajların ne durumda olduğu merak konusu oldu. İşte İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum...

        • 2

          18 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı son veriye göre; 18 Temmuz baraj doluluk oranı %63.09 olarak belirlendi.

        • 3

          İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

          18 Temmuz 2024 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

          Ömerli 70,49

          Darlık 64

          Elmalı 65,17

          Terkos 75,51

          Alibey 34,42

        • 4

          Büyükçekmece 59,05

          Sazlıdere 55,14

          Istrancalar 37,37

          Kazandere 37,62

          Pabuçdere 46,35

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