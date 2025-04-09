İstanbul baraj doluluk oranı 9 Nisan 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı belli oldu. Yağan kar yağışı ve yağmur suları barajlardaki doluluk seviyesini arttırıyor. Peki 9 Nisan Çarşamba İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?