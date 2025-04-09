İstanbul baraj doluluk oranı 9 Nisan 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Yağan yağışların ardından barajlardaki son durum merak ediliyor. 8 Nisan İSKİ güncel baraj doluluk oranı 82,06 olarak açıklandı. Peki 9 Nisan İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı belli oldu. Yağan kar yağışı ve yağmur suları barajlardaki doluluk seviyesini arttırıyor. Peki 9 Nisan Çarşamba İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ son ortalama baraj doluluk oranı 82.31 olarak açıklandı.
9 NİSAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM
Ömerli 94,62
Darlık 79,43
Elmalı 95,52
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Terkos 83,39
Alibey 64,87
Büyükçekmece 75,65
Sazlıdere 58,65
Istrancalar 99.43
Kazandere 95,52
Pabuçdere 94,01
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