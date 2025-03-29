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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden kütüphane ve arşiv turu

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden kütüphane ve arşiv turu

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 61. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlediği özel turda, arşivden bir seçkiyi meraklılarıyla buluşturacak. 4 Nisan Cuma 14.30'da gerçekleştirilecek turda, değerli eserlerin hikâyeleri ve arşivleme süreçleri katılımcılarla paylaşılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 00:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:02
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        Kütüphane Haftası'nda arşiv turu
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 61. Kütüphane Haftası kapsamında özel bir tur düzenleyerek kütüphanesini ve arşivinden bir seçkiyi meraklılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 4 Nisan Cuma 14.30’da gerçekleştirilecek İAE Kütüphane ve Arşiv Turu’nda, kullanıcı dostu kütüphane anlayışını benimseyen İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kütüphanesinde bulunan yazma eserler, gazete kupürleri, diapozitifler, cam negatifler, haritalar, gravürler, nadir dergiler ve kitaplardan oluşan geniş koleksiyonunu katılımcılara tanıtacak.Tur boyunca İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün kütüphane ve arşivinin kapsamı ile işleyişi detaylı bir şekilde anlatılacak. Katılımcılar, arşivde yer alan değerli eserlerin hikâyelerini dinleme fırsatı bulurken, aynı zamanda arşiv oluşturma süreçleri, eserlerin saklanması, dijitalleştirme yöntemleri ve sınıflandırma teknikleri üzerine bilgiler de paylaşılacak.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi de 61. Kütüphane Haftası’nda kapılarını kütüphanecilere ücretsiz açacak. 2-6 Nisan tarihleri arasında müzeyi ziyaret eden kütüphaneciler, müze koleksiyonlarını ve sergileri ücretsiz gezme imkânına sahip olacak.

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        #İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
        #kütüphane haftası
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