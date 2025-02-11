İstanbul Anadolu yakasında bulunan Akasya AVM'de yangın çıktı
Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde eksi birinci katındaki elektrikli hava perdesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Üsküdar'da bulunan Akasya AVM’nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.
AVM’ye gelen vatandaşlar hızla tahliye edilirken, alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla doldu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti. Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı gözlemlendi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.