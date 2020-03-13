Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Avrupa'nın en büyük adliyesi olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı yayılan koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, adliyedeki duruşma salonları, hakim ve savcı odaları, mahkeme kalemleri, koridorlar, tuvaletler olmak üzere tüm adliyeyi özel temizlik maddeleri ile dezenfekte etti. Dezenfekte işlemleri özel kıyafetli personel tarafından yapıldı.