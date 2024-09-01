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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'a yeni taksi sistemi geliyor! Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi nedir, nasıl kullanılacak?

        İstanbul'a yeni taksi sistemi geliyor! Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi nedir?

        İstanbul'a, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne uygun 2 bin 500 yeni taksi geliyor. Sadece uygulama üzerinden çağrılabilecek taksilerde nakit geçerli olmayacak, bunun yerine kredi kartı veya İstanbulkart ile ödeme yapılabilecek. İşte, İstanbul'da yeni taksi sisteminin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:44
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        • 1

          İstanbul'daki yetersiz taksi problemini çözmek için yeni bir sisteme geçiliyor. UKOME toplantısında, İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dair teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yalnızca uygulama üzerinden çalışacak yeni taksiler, yol üzerinden yolcu alamayacak ve her şey dijital olarak gerçekleşecek. İşte, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin tüm maddeleri...

        • 2

          UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?

          - Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,

          - Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,

        • 3

          - Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,

          - Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.

        • 4

          - Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

          - Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

        • 5

          İSTANBUL'DA 2 BİN 500 TAKSİ NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK?

          Eylül ayındaki İBB Meclisi oturumuyla birlikte; meclisin ilgili komisyonlarında da görüşülecek kararın uygulanmasının ve ihale süreciyle birlikte yeni taksilerin sonbaharda hizmet vermeye başlayacağını öngörülüyor.

          Toplantıda ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.

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