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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'a yeni gelecek metro, teleferik, tramvay hatları ne zaman açılacak, güzergahı nedir?

        İstanbul'a yeni tramvay, metro ve teleferik hatları geliyor!

        İstanbul ulaşımına yeni metro ve tramvay hatları ekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan yeni projeler doğrultusunda; iki tramvay hattı, bir teleferik hattı, yedi metro hattı daha geliyor. Ayrıca, İmamoğlu'nun yeni nesil ekspres metro olarak tanımladığı HIZRAY da yeni ulaşım araçlarından biri olacak. İşte, İstanbul'a gelecek yeni metro, tramvay ve teleferik hatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:02
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025 yılı bütçe sunumu sırasında İstanbul'a getirilecek yeni metro, tramvay ve teleferik hatlarını duyurdu. İmamoğlu, "2025’te toplam 39 milyar lira ayırdığımız raylı sistemlerin toplu ulaşım içerisindeki payını, 2029 itibariyle yüzde 39,5’e çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi. İşte, önümüzdeki yıllarda İstanbul'da inşa edilecek yeni ulaşım hatları...

        • 2

          İSTANBUL'A GELECEK YENİ METRO, TRAMVAY, TELEFERİK HATLARI

          İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni açılacak metro/tramvay hatlarını açıkladı. Fizibilite ve güzergâh etüt çalışmalarının devam ettiği toplamda 9 hat; 76,5 kilometre uzunluğundan oluşacak. İşte, o hatlar;

          Ümraniye-Üsküdar-Beykoz, Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer

          Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer

          İTÜ-Maslak-Kâğıthane

          Üsküdar-Kadıköy

          Ayvansaray-Fenertepe

          Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası,

          Bostancı-Kayışdağı

          Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı

          Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattı

          Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvayı

        • 3

          İSTANBUL'A YENİ NESİL EKSPRES METRO 'HIZRAY' GELİYOR

          İstanbul ulaşımına kazandırılacak projelerden biri de HIZRAY olacak. 'Yeni nesil ekspres metro' olarak tanımlanan proje 74,5 kilometre uzunluğunda olacak; günde 1,5 milyon, yılda 550 milyon yolcu taşıyacak ve Beylikdüzü’nden Sabiha Gökçen’e seyahat süresini 55 dakikaya indirecek.

        • 4

          ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI GÜZERGÂHI

          Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı, 21 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak. Güzergahı ise şöyle;

          Üsküdar Meydan, Üsküdar Kaymakamlık, Zeynep Kamil, Karacaahmet, Numune Hastanesi, Haydarpaşa Teknik Lisesi, Rıhtım, Altıyol, Söğütlüçeşme, Ziverbey, Kuyubaşı, M.Ü Hastanesi, Çemenzar, Göztepe, Sahrayıcedit, Tüccarbaşı, Kazasker, Ayşekadın, Şenesenevler, Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, Adnan Kahveci, İdealtepe, Maltepe Kaymakamlık, Maltepe Beledyesi, Maltepe Meydan, Maltepe, Orhangazi, Cevizli, Tugay Yolu, Kır Sokak.

        • 5

          ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan yeni tramvay hattı için ÇED başvurusu yaptı. Gerekli izinler alınarak bu yıl içinde yapımına başlanacak olan hattın, 3 yılda tamamlanması ve 2028 yılında kamuya açılması öngörülüyor.

          Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanının İETT duraklarından arındırılacak ve güzergâh üzerindeki bazı ağaçlar taşınacak.

        • 6

          Saraçhane’deki tarihi Meclis Salonu’nda 2025 yılı bütçesi sunumunu gerçekleştiren İmamoğlu, söz konusu tramvay hattı için şunları söyledi;

          "İkinci önemli projemiz, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvayıdır. Bu proje, 21 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ÇED onayları aldığımız projemizde, 2025’de ihaleye çıkmayı ve 2028 yılı sonunda açmayı planlıyoruz. Tramvay projemizi, tek başına bir raylı sistem projesi olarak görmüyor, cadde bütününde topyekun bir rehabilitasyonu hedefliyoruz."

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