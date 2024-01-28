Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da kar yağışı 3 gün sürecek

        Meteoroloji saat verdi: İstanbul'a kar geliyor! 3 gün devam edecek

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da bugün kar yağışı başlıyor. Tahminlere göre kar yağışı il genelinde 3 gün devam edecek. Öte yandan kar yağışının başlangıç saatiyle ilgili de Meteoroloji tahminleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul kar yağışı başlama tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 09:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'a kar ne zaman saat kaçta yağmaya başlayacak? Uzun süredir merak edilen sorunun cevabı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmin raporlarına göre bugün başlaması ön görülen kar yağışının İstanbul'da 3 gün aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İşte İstanbul kar yağışıyla ilgili Meteoroloji'den gelen son tahminler...

        • 2

          HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜ

          Hava sıcaklıkları bugün İstanbul genelinde 3derecelere kadar gerileyecek. Sıcaklıkların gece yarısı ve yarın kzueyden gelen rüzgarın da etkisiyule sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

          Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde etkili olan yağmurun öğlen karla karışık yağmur şeklinde görülmesi ve gece saatleriule birlikte yağışların il genelinde kara döneceği tahmin ediliyor.

        • 4

          METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre dün geceden beri etkili olan yağmurun saat 12.00 - 13.00 arasında il genmelinde karla karışık yağmura dönmesi ve gece yarısından sonra yağışın İstanbul'da kara dönüşeceği öngörülüyor.

        • 5

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Habertürk Anasayfa