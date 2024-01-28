Meteoroloji saat verdi: İstanbul'a kar geliyor! 3 gün devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da bugün kar yağışı başlıyor. Tahminlere göre kar yağışı il genelinde 3 gün devam edecek. Öte yandan kar yağışının başlangıç saatiyle ilgili de Meteoroloji tahminleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul kar yağışı başlama tarihi...
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İstanbul'a kar ne zaman saat kaçta yağmaya başlayacak? Uzun süredir merak edilen sorunun cevabı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmin raporlarına göre bugün başlaması ön görülen kar yağışının İstanbul'da 3 gün aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İşte İstanbul kar yağışıyla ilgili Meteoroloji'den gelen son tahminler...
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HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜ
Hava sıcaklıkları bugün İstanbul genelinde 3derecelere kadar gerileyecek. Sıcaklıkların gece yarısı ve yarın kzueyden gelen rüzgarın da etkisiyule sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
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İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde etkili olan yağmurun öğlen karla karışık yağmur şeklinde görülmesi ve gece saatleriule birlikte yağışların il genelinde kara döneceği tahmin ediliyor.
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METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre dün geceden beri etkili olan yağmurun saat 12.00 - 13.00 arasında il genmelinde karla karışık yağmura dönmesi ve gece yarısından sonra yağışın İstanbul'da kara dönüşeceği öngörülüyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.