İstanbul'a 7 yeni deniz hattı

DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Deniz yolu yolcu taşımacılık hat tekliflerine ilişkin gündem maddesinde ise, yeni 7 hat teklif edildi. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Önerilen deniz hatları ise şöyle: Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş.

Toplantıda, İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri belirlenmesi teklifi de, oy çokluğuyla reddedildi. Teklif edilen fiyat tarifesi ise şöyle: Sabiha Gökçen Havalimanı - Atatürk Havalimanı (Ekspress) - 68,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı - Atatürk Havalimanı (E5) - 68,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı - Kadıköy (E-5) - 39,00 TL Taksim - Sabiha Gökçen Havalimanı (E5) - 53,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı - Atatürk Havalimanı (TEM) - 73,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı - Kavacık (TEM) - 39,00 TL. İETT´nin İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi teklifi de görüşüldü. Otobüs ücretlerinin 57 lira olmasına ilişkin teklif reddedildi.