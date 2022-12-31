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İstanbul 2023 yılına girerken 10 bin kamera ile izleniyor

Yılbaşına saatler kala İstanbul, araçta bulunan 12 kişilik ekip tarafından 10 binin üzerinde kamera, 6 drone ile izleniyor. Ayrıca polis ekiplerinin üzerindeki kameraların desteği ile olumsuzluklar tespit edilerek, ekipler harekete geçiliyor

Giriş: 31.12.2022 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul 2023 yılına girerken 10 bin kamera ve 6 drone ile izleniyor - Güncel Haberler
DHA

Taksim Meydanı´nda yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önemleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) mobil aracı konuşlandırıldı. Yılbaşına saatler kala İstanbul, araçta bulunan 12 kişilik ekip tarafından 10 binin üzerinde kamera, 6 drone ile izleniyor. Ayrıca polis ekiplerinin üzerindeki kameraların desteği ile olumsuzluklar tespit edilerek, ekipler harekete geçiliyor.


İstanbul´da yılbaşı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü geniş güvenlik önlemleri aldı. O güvenlik önlemlerinden biri ise İstanbul´u saniye saniye izleyecek Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Merkezi aracı oldu. Taksim´e konuşlandırılan araçtaki ekipler 10 binin üzerinde kamera, 6 drone ve polis ekiplerinin üzerindeki kameralardan görüntüleri izleyerek olumsuzlukları tespit ediyor.

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