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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 28 Mart'ta yapılacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 28 Mart'ta yapılacak

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart'ta gerçekleştirileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:28
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        İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 28 Mart'ta
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        Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 28 Mart'ta gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı

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