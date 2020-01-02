2020 yeni yılla beraber işsizlik maaşı da merak konusu oldu. İşsizlik maaşı 2020 yılı için ne kadar oldu? İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir? İşte tüm ayrıntılar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2020?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

600 GÜN PRİM ÖDEME KOŞULU

İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR'a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.

İŞÇİLER HANGİ DURUMDA İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

- İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,

- Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.

- İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.

- Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.

- Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.

- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak.

İŞSİZLİK BAŞVURU VE MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı ile ilgili sorgulamalarınız için E Devlet Kapısı'nı kullanabilirsiniz.

(Başvuru için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu)

(İşsizlik ödeneği sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi)

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsiz kalanların işsizlik maaşı için ilk olarak sigorta hizmet dökümüne göz atmalarını öneriyoruz. Çünkü işsizlik maaşı işsiz kalmadan önceki son 4 aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplıyor. Ayrıca işsizlik maaşının çalışırken alınan brüt tutarının yüzde 80’inini geçmeyeceğini unutmayın.

NE KADAR SÜRE İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yaptığı bilgilendirmeye göre; İşsizlik ödeneğinin süresi

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.

İŞSİZLİK MAAŞINA HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR?

İşsizlik ödeneğinizin kesintiye uğramasını istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmeyenler yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a geri ödemek durumunda kalır. Eğer aşağıdakilerden birini yaşıyorsanız 15 gün için de İŞKUR'a bildirimde bulunun;

- İkamet adresinde değişiklik

- Emekli maaşı bağlanması

- Sağlık kuruluşundan raporlu olunması

- Askerlik durumu

- Yeni bir işe başlama

- Mahkeme kararı ile işe iade edilmesi hali