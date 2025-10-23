İsrailli bakan Suudi Arabistan'dan özür diledi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadeleri için Suudi Arabistan'dan özür diledi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, Amerikan X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda, yanlış ifadeler kullandığı için üzgün olduğunu ileri sürdü.

REKLAM advertisement1

Bir konferansta Suudi Arabistan'a yönelik kullandığı alaycı sözleri dikkati çeken Smotrich, "Suudi Arabistan hakkındaki sözlerim kesinlikle yanlıştı ve bu sözlerin neden olduğu kırgınlık için üzgünüm." ifadesini kullandı.

REKLAM

Smotrich, buna rağmen İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hak sahibi ve bölgenin de Yahudi halkının tarihi vatanı olduğunu iddia ederek Suudi Arabistan'ın bu haklara saygı göstermesi gerektiğini savundu.

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinmiş ve alaycı ifadeler kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin Devleti'nin kurulması talebine işaret eden Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.