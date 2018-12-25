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Filistinli annelere yönelik ölüm çağrısı içeren ırkçı bir yazıyı alıntılayarak sosyal medya hesabında paylaştığı için daha önce tepkileri üzerine çeken İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kara propagandada bulunarak dünyaya terör örgütü YPG/PKK'yı koruma çağrısı yaptı.
"Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği ve onların çocuklarının küçük birer yılan olduğu" yönündeki skandal ifadeleri 2014'te sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından Binyamin Netanyahu hükümetinde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Şaked, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzattı.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Ordu Radyosuna konuşan Şaked, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendireceğini, İsrail'in ise zararına olacağını" söyledi.
Şaked, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK varlığını kastederek, "Umarım Kürtler Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar. Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" ifadelerini kullandı.
"KÜÇÜK YILANLAR"
AA'nın haberine göre Radikal görüşleriyle bilinen Şaked, Yahudi Evi (Habayit Hayehudi) partisinden milletvekili olduğu 2014 yılında skandal bir paylaşımda bulunmuştu.
İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Şaked, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanlarından Uri Elitzur'un 2002 sarf ettiği şu ifadeleri Facebook hesabından paylaşmıştı:
"Her teröristin arkasında düzinelerce erkek ve kadın vardır. Bunlar olmadan bu kimseler teröre girişemezdi. Bu savaşın failleri camilerde tahrikatta bulunanlar, okullar için canilik içeren müfredat yazanlar, yataklık yapanlar, taşıt sağlayanlar ve onlara saygı gösterip manevi destek veren herkestir. Bunların tamamı muharip düşmanlar olup kanları zihinlerindedir. Ayrıca bu kitle, oğullarını cehenneme çiçeklerle ve öpücüklerle yollayan şehit annelerini de kapsamaktadır. Bu kimseler oğullarının ardından oraya gitmelidir; bundan daha adil bir şey olamaz. Bu yılanları yetiştirdikleri fiziki evleri gibi onlar da defolup gitmelidir. Aksi takdirde buralarda daha fazla yılan yetişecektir."
İsraillilere zarar verdiğini öne sürdüğü Filistinli çocukları "küçük yılanlara" benzeten paylaşımının ardından Şaked'in 2015'te Netanyahu tarafından adeta ödüllendirilerek Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi tepkiyle karşılanmıştı.
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