İsrailli Bakan'dan, işgal altındaki Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı

İsrail basınına göre Goldknopf, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerinin yanı sıra Gazze'de de Filistin topraklarının gasbedilmesi ve bunun yerine İsrail yerleşimlerinin kurulması gerektiğini savunan Nachalot Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss ile Gazze sınırında bir araya geldi.

Burada Weiss ve beraberindekiler, Goldknopf'e, Gazze'nin farklı bölgelerine Yahudilerin yerleştirilmesi amacıyla yasa dışı yerleşimler inşa edilmesi planlanan yerlerin bulunduğu haritayı sundu.

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Goldknopf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısında bulunarak, bunun 7 Ekim'e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine "cevap olacağını" ileri sürdü. İsrail kabinesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de işgal edilen Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yapmıştı.