İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir binaya saldırısında aynı aileden 8 kişi öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, aynı aileden 8 kişinin öldüğü belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’e ait İHA'nın, Nebatiye kentine bağlı Mercayun bölgesinde 3 katlı bir binayı güdümlü füze ile hedef aldığı ifade edildi.
Binanın enkazından Hüseyin Bercavi, eşi Emel Mahmud, kızları Emeni Bercavi ve Zeynep Bercavi, çocuk yaştaki 2 torunu Mahmud Emir ve Hüseyin Ali Emir, kız kardeşi Fatima Bercavi ve yeğeni Gadir Abbas Tarhini’nin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’a yönelik saldırılarında ölen sivil sayısı 42’ye yükseldi.
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