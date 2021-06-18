İsrail, Filistin’e 1 milyon doz aşı verecek

İsrail yeni Başkanı Naftali Bennett'in ofisi ve İsrail Sağlık, Savunma Bakanlığı ortak açıklamasında, İsrail'in, Filistin yönetimine 1 milyon dozluk aşı sevkiyatı kararını kabul ettiğini söyledi. Filistin yönetimi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, İsrail'in Filistin ile aşıların paylaşılmamasına ilişkin uzun süredir çağrıda bulunan insan hakları örgütleri; "İnsan Hakları için Doktorlar", "HaMoked", "Gisha", "Adalet" ve "İnsan Hakları için Hahamlar" adlı insan hakları örgütlerinin yanı sıra Filistinli El-Mizan Örgütü, İsrail Yüksek Mahkemesine konuyla ilgili ortak dilekçe sunmuştu.
AP’nin aktardığı habere göre, resmi rakamlarca Batı Şeria'da yaklaşık 380.000 Filistinli ve Gazze'de yaklaşık 50,000 Filistinli aşılandı. İki bölgede 3,545 ölüm dahil 300,000'den fazla enfeksiyon kaydedildi.
Filistinlilere yönelik ise ciddi insan hakları ihlalleri hâlâ devam ediyor.
AŞILARIN SON KULLANIM TARİHİNE İLİŞKİN ŞÜPHE
Reuters'ın güncellediği habere göre, anlaşmayı eleştiren Physicians for Human Rights Israel adlı kuruluş Twitter'da, "Filistin Yönetimi, gönderilecek aşıların kullanma süresinin dolmak üzere olduğundan son derece şüpheli" diyerek anlaşmanın İsrail'in son kullanım tarihi yaklaşan aşıları Filistin'e gönderdiğine dikkat çekti ve bunun taraflar arasında bir takas anlaşması olduğunu belirtti.
İSRAİL’İN YENİ BAŞBAKANI: BENNETT
Partiler arası bir koalisyon hükûmetine başkanlık eden milliyetçi lider Bennett, bu hafta muhafazakâr eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yerini aldı.
İsrail'de 12 yıldır aralıksız Başbakan olan Binyamin Netanyahu'nun yerini alan Bennett, aynı zamanda ülkede aşırı sağ merkezde sayılan Yamina Partisi'nin lideri.
Naftali Bennett'in görev süresi ise 2 yıl ile sınırlı. Bennett, 2023'te koalisyon ortağı olan Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e görevini devredecek.
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