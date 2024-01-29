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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmesi 'yapıcı' geçti

        İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmesi 'yapıcı' geçti

        İsrail ve Hamas arasında diplomatik kanallar aracılığıyla esir takası yapılması için yürütülen görüşmelerin "yapıcı" geçtiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 01:14 Güncelleme: 29.01.2024 - 01:14
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        İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmesi 'yapıcı' geçti
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        İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil katıldı.

        GÖRÜŞMELER "YAPICI" GEÇTİ

        Görüşmelerin "yapıcı" geçtiği ifade edilen açıklamada, "Taraflar arasındaki önemli farklar bu hafta yapılacak ek toplantılarda görüşülecek." bilgisine yer verildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "esirlerin büyük bir kısmının çatışmalara iki ay ara verilmesi karşılığında salıverilmesi" konusunda görüşmelerin sürdüğü, Hamas'ın kalıcı ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi şartını ileri sürdüğü kaydedildi.

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        İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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        Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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