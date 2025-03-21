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        Haberler Dünya İsrail Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni patlattı | Dış Haberler

        İsrail Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni patlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni patlayıcı döşeyerek hedef aldı. İsrail hastanenin Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:28
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        İsrail Türk-Filistin dostluk hastanesini patlattı
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        İsrail ordusu, Hamas'ın askeri amaçla kullandığı iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlayıcı döşeyerek hedef aldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki hastanenin Hamas tarafından "askeri komuta merkezi olarak kullanıldığı" iddia edildi.

        İsrail ordusu, buradan kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürerek hastanenin "etkisiz hale getirildiğini" belirtti.

        Times of Israel'e konuşan ordu sözcüsü, binanın bir yıldır hastane olarak hizmet vermediğini öne sürerken binayı hedef aldıklarını doğruladı.

        Hastanenin, İsrail ordusu tarafından patlatıldığı görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

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        Yerel kaynaklar hastane ve yanındaki İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hedef alındığı bilgisini paylaştı.

        Bölgeden gelen görüntülerde, hedef alınan hastane binasının ayakta kaldığı görüldü.

        Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı “İsrail işgal güçleri Filistin-Türk Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurdu." ifadelerini kullandı.

        İsrail ordusu hastaneyi üs olarak kullanmıştı

        İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yürüttüğü kara işgali sırasında hastanenin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

        İsrail ordusunun işgal ettiği, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki hastanenin içine ve çevresine, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç konuşlandırılmıştı.

        İsrail askerlerinin, hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tepki toplamıştı.

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        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.

        İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes sonrası 15 ay süren İsrail saldırıları boyunca yapı sağlam kalsa da içindeki ekipmanlar büyük zarar görmüştü.

        Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre, İsrail ordusunun saldırıları karşısında Gazze'deki 36 hastaneden sadece 18'i faaliyet gösterebiliyor.

        Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yayımladığı raporla, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine sistematik saldırılarına ilişkin endişesini dile getirmiş, 27 hastane ve 12 sağlık merkezine sadece bir yıldan kısa süre içinde 136 bombardıman gerçekleştiğine dikkati çekmişti.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir

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