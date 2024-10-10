İsrail, Suriye'nin orta kesimine saldırı düzenledi

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Suriye'de Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail’in, Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi. Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA'nın haberine göre; İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.