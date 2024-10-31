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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail şehirleri boşaltmalarını istedi: Savaş suçu | Dış Haberler

        İsrail şehirleri boşaltmalarını istedi: Savaş suçu

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ordusunun Lübnanlı sivillerden şehirlerini tamamen boşaltmalarını istemesinin "İsrail'in işlediği suçlar zincirine eklenen bir başka savaş suçu" olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 20:30 Güncelleme: 31.10.2024 - 20:30
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        İsrail şehirleri boşaltmalarını istedi: Savaş suçu
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        Lübnan Başbakanı Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnanlı sivillere şehirlerini tamamen boşaltmaları, bölgelerini ve evlerini terk etmeleri yönünde yaptığı tehditle; öldürme, yıkım ve tahribat eylemleriyle işlediği suçlar zincirine eklenen bir başka savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

        Bu görüşünü etkili diplomatik kurumlara da ilettiğini aktaran Mikati, uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarını durdurması ve her türlü uluslararası ve insani kriterlere aykırı olan bu yaklaşımı terk etmesi için baskının artırılmasını talep etti.

        ATEŞKES İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI

        ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in dün "İsrail'de ateşkes sağlanmasına yönelik çözüm arayışında bulunacağını ve 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanması için yolların aranacağını" bildirdiğini aktaran Mikati, şunları kaydetti:

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        "Kendisinden İsrail'deki temaslarının sonuçlarını öğrenmeyi bekliyoruz ancak İsrail'in devam eden tırmanışı, tavırları ve tehditleri, en azından yakın gelecekte iyimser bir tablo sunmuyor."

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, sosyal medya hesabından, Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köyleri de içine alan geniş bir alan için yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köyleri içine alan geniş bir alan için bugün yeniden tahliye dayatması ve saldırı tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.

        BAALBEK KENTİ UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALIYOR

        İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Baalbek kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

        Saldırılar 3 bin yıllık Baalbek şehrini tehdit ederken, İsrail ordusunun 28 Ekim'de Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

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