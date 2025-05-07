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        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 102 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 102 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 102 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:21
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        102 Filistinli hayatını kaybetti
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        Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti, son 24 saatte İsrail saldırılarında 102 kişinin öldüğünü, 193 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivilleri hedef aldığı saldırılarda son 24 saatte 102 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail ordusunun El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hemesiyye Okulu ve Deyr Belah kentinde onlarca ailenin sığındığı El-Munasara Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü aktarıldı.

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        Gazze kentindeki El-Kerame Okulu ve kalabalık bir restoranı hedef alan İsrail saldırılarında da çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.

        Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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